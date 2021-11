Denuncia a piede libero per un 26enne, infermiere e incensurato, di Senorbì.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri nella notte in via Carlo Sanna angolo via Umbria, dopo un breve inseguimento.

Il 26enne, alla guida di un’auto di proprietà della madre, alla vista dei militari ha tentato di dileguarsi lanciando dal finestrino un involucro che è stato prontamente recuperato ed è risultato contenere 0,3 g di cocaina. Sottoposto ad esame etilometrico è poi risultato avere un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro.

Immediata per il giovane la segnalazione alla Prefettura di Cagliari in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, quindi la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sequestrata anche la patente di guida.

