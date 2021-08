È stato fermato dai carabinieri, al volante della sua Ford Fiesta, per un normale controllo a Mandas. Poi la scoperta: l’automobilista in questione, un 48enne di Quartucciu, disoccupato e con precedenti denunce a carico, non aveva mai conseguito la patente.

L'autovettura è stata confiscata, anche perché l’uomo risultava essere recidivo a questa violazione penale, che gli era già stata contestata in passato.

