Il nuovo anno scolastico a Villaputzu è iniziato col cambio della dirigente scolastica. A Tiziana Serrao, è subentrata Carla Atzeni. Il sindaco Sandro Porcu ha anche rivolto i saluti e gli auguri all'intera scuola.

«Quest'anno- ha scritto il primo cittadino- salutiamo con grande affetto e stima la dottoressa Tiziana Serrao, che negli ultimi cinque anni si è presa cura con grande professionalità, passione ed impegno, del nostro patrimonio più grande: i nostri giovani studenti, il nostro futuro. A lei l'augurio per il nuovo incarico, che siamo certi le darà grandi soddisfazioni, e la gratitudine per quanto fatto negli ultimi anni; anni difficili, come tutti sappiamo, che hanno visto la scuola sconvolta nei suoi ritmi, nelle sue certezze. Grazie, perché anche nei momenti più complessi, quelli per i quali non c'era un metodo già testato, una risposta pronta o un manuale d'uso... non sono mai mancati dialogo, collaborazione, fiducia. Ma oggi cogliamo anche l'occasione per dare un caloroso benvenuto, a nome di tutta la comunità, alla nuova Dirigente Scolastica, la dottoressa Carla Atzeni, che da quest'anno la sostituirà in questo importante compito e alla quale garantiamo sin da subito la massima collaborazione».

La nuova dirigente guiderà un Istituto comprensivo unico fra tre Comuni del Sarrabus: Villaputzu, Muravera e San Vito.

«Nel salutare i ragazzi, il nostro pensiero e il nostro grazie- ha aggiunto il sindaco Porcu- va anche agli altri dirigenti scolastici del territorio, la dottoressa Rita Scalas e il dottor Mario Sechi, con i quali negli anni mai è mancata la collaborazione, ai docenti e a tutto personale che a vario titolo opera nelle scuole».

Nel futuro a Villaputzu è programmato un nuovo polo scolastico.

© Riproduzione riservata