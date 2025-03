Il Comitato per i festeggiamenti in onore di San Giacomo (Santu Jacu), patrono di Mandas, è già al lavoro per organizzare la tradizionale festa del 25 luglio. Come ogni anno la ricorrenza patronale dovrà unire appuntamenti civili e riti religiosi, il compito di organizzare la grande festa dell'estate spetta ai nati nel 1975, i nuovi cinquantenni del paese.

Il presidente, come vuole la tradizione, è il parroco don Davide Pau che farà da guida e coordinatore della nuova squadra di lavoro che si accinge ad avviare la questua per ricavare i fondi necessari a finanziare il programma di riti civili e religiosi.

Il presidente delegato è Gianluca Sulis, la vicepresidente è Manuela Pingiori, il tesoriere Agostino Orrù, segretari Massimiliano Garau e Carol Tola. Gli altri componenti del Comitato 2025 sono Anna Maria Melis, Alberto Deidda, Alessandra Angius, Rossano Putzu, Francesca Atzori, Raffaela Spano, Salvatore Cogodi, Maria Luisa Cappai, Agostino Porcedda, Alessandro Gessa, Giorgio Scioni, Liviana Gessa, Katia Raccis, Mario Deidda, Stefania Artizzu, Gianni Usai e Aleksandra Zdunccyk.

La chiesa dedicata a San Giacomo rappresenta un prestigioso esempio di architettura sacra gotica in Sardegna e sorge alla periferia del paese dell’alta Trexenta.

