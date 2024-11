Non c'è ancora nessuna traccia di Maurizio Cogoni, il trentaseienne scomparso lunedì intorno a mezzogiorno dalla sua casa in via Cadorna a Quartu. Le forze dell'ordine e i familiari lo hanno cercato dappertutto, sia a Quartu sia a Cagliari da dove erano arrivate numerose segnalazioni, ma il ragazzo sembra sparito nel nulla.

Questa mattina le ricerche si concentreranno su Molentargius. Per questo la famiglia lancia un appello a chiunque volesse unirsi a loro per aiutarli nelle ricerche di raggiungerli alle 11 dalla parte di via Don Giordi. Chi fosse impossibilitato a recarsi al parco a quell'ora può comunque perlustrare quando vuole per aiutare a trovare Maurizio.

Cogoni era stato dimesso dall'ospedale il 30 ottobre, ma come avevano detto da subito i familiari non stava bene. In più sosteneva di essere perseguitato da alcune persone e pare che sia stato picchiato, secondo alcune segnalazioni in questi giorni della scomparsa. Quando si è allontanato da casa indossava una maglietta bianca con la scritta Versace, i jeans, le scarpe da tennis, uno zainetto e un borsello dove teneva tutti i documenti.

