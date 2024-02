Gli agricoltori della Trexenta, così come i loro colleghi del resto dell’Isola, sono da giorni sul piede di guerra per protestare contro le politiche della Comunità Europea. In un periodo di forte crisi per il comparto arriva però una buona notizia: il via libera della Regione Sardegna e del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di irrigazione del distretto Trexenta Abc. In totale verranno spesi oltre 5 milioni di euro per 15 chilometri di condotte: 1,6 milioni per il primo lotto (lavori in fase di appalto) e 3,5 per il secondo lotto.

La realizzazione dell’opera consentirà di migliorare il funzionamento idraulico del distretto territoriale. Il progetto prevede la dismissione delle condotte in cemento amianto ormai vetuste e ammalorate (si tratta di opere realizzate negli anni Sessanta del secolo scorso) e la posa di altrettante condotte sostitutive in Pvc. È inoltre prevista la realizzazione di nuove opere di presa e di nuovi attraversamenti stradali e fluviali. Quella della Trexenta è una delle prime condotte irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, è invecchiata male perchè nel tempo non ha goduto di alcuna manutenzione straordinaria.

«La Regione, con questo e con altri interventi finanziati, vuole dare garanzie agli agricoltori e agli allevatori che stanno vivendo un lungo periodo di crisi e che invece meritano maggior attenzione dalla politica e dalle istituzioni», sottolinea il consigliere regionale Stefano Schirru, presidente della Commissione consiliare Bilancio.

