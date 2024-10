Sono ormai conclusi i lavori per la realizzazione della nuova isola ecologica in località Is Caberis, alla periferia del paese. Struttura pensata per potenziare il servizio della differenziata dei rifiuti che a Senorbì e nelle frazioni Arixi e Sisini sinora si basa unicamente sul ritiro porta a porta nei giorni stabiliti dal calendario. L’opera è costata circa 50mila euro: soldi finanziati in parte dal bilancio comunale e in parte dalla ditta incaricata della raccolta differenziata sul centro abitato, come previsto dal bando per l’assegnazione del servizio.

Quando la struttura entrerà a regime, almeno secondo le previsioni degli uffici contabili, si potrà ridurre gradualmente la tassa sui rifiuti (Tari) che ricade per intero sui contribuenti. L’inaugurazione (ancora da fissare la data) slitta da diverso tempo perché l’amministrazione cittadina, in corso d’opera, ha sfruttato alcune risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per realizzare interventi di miglioramento e meccanizzazione della raccolta differenziata. «Stiamo concordando l’apertura con la ditta che si occupa della gestione del servizio», dice il sindaco Alessandro Pireddu. L’area verrà dotata di un centro di riuso per l’ottimizzazione del sistema di conferimento dei rifiuti urbani.

