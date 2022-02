Dopo un acquisto su Instagram ed effettuato il pagamento, non ha mai ricevuto l’oggetto pattuito e non le è rimasto altro che andare in caserma.

L’ennesima vittima della truffa è una 41enne di San Basilio. I carabinieri hanno avviato le indagini risalendo a una 51enne barese la quale risultava essere la beneficiaria di una ricarica PostePay da 80 euro effettuata dalla vittima del raggiro per la compravendita di un capo di abbigliamento. La falsa venditrice non solo non aveva spedito la merce, ma si era anche resa irreperibile. È stata denunciata per truffa aggravata.

