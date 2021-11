La Giunta comunale di Villaputzu ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione della caserma della Forestale per un costo complessivo di 469mila euro. Sarà ricavata in un edificio comunale della via Giardini. Al via anche alle procedure di gara per l'assegnazione dei lavori che potrebbero essere avviati all'inizio del prossimo anno.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione dell’impianto idrico, l’impianto fognario, degli impianti elettrici, di illuminazione, di condizionamento. Il contratto di locazione prevede un canone annuo che verrà corrisposto dalla Regione al Comune di Villaputzu.

“Siamo molto soddisfatti – dice il sindaco Sandro Porcu - recuperiamo tra l'altro un immobile nella via Giardini, chiuso da anni, inserito tra le opere incompiute. Soprattutto è motivo di orgoglio e di prestigio per noi ospitare la nuova caserma della Forestale che rappresenterà una garanzia di una maggiore sicurezza e di nuovi servizi per tutto il Sarrabus. Un’opera pubblica strategica che rientra a pieno titolo nel consistente progetto di riqualificazione urbana dell’intero centro urbano di Villaputzu”.

Antonio Serreli

