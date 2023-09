Torna a Vallermosa la sagra dei morettus.

L’appuntamento è per il 22 ottobre con l’opportunità, per tutti i visitatori, di gustare l’antico dolce sardo di cui la famiglia di Luca Zorco, titolare della pasticceria artigianale S’Offelleria, custodisce gelosamente l’antica e unica ricetta, rigorosamente top secret.

Su morettu è un dolce ripieno, dal colore bruno e lucido che lo caratterizza e gli dà il nome, aromatizzato alla cannella e all’uva passa, bombato e dalla forma rettangolare. Una gioia per i più golosi, che da anni si ritrovano in autunno a Vallermosa con l’occasione degli appuntamenti della rassegna Sapori d’autunno “Domus e Pratzas”, quest’anno in programma con un ricco calendario di iniziative il 21 e 22 ottobre.

Per la famiglia di Luca Zorco l’orgoglio di poter essere protagonista, ancora una volta e dopo più di vent’anni dalla sua ideazione, con una tipicità divenuta preziosa e capace anche di conquistare la Pat, ovvero la certificazione di Prodotto Agroalimentare Tradizionale riconosciuto dalla Regione Sardegna.

