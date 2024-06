Nella suggestiva cornice della festa di Santa Vittoria a Sinnai è stata presentata una straordinaria mostra di Paolo Mereu, un hobbista in pensione che ha trasformato la sua passione per il modellismo in vere e proprie opere d'arte.

La rassegna intitolata "Mostra particolare di Paolo Mereu" ha riscosso un grande successo attirando l'attenzione di appassionati, critici e curiosi ed un’affluenza di pubblico ben oltre le aspettative. L'abilità di Mereu, nel lavorare i suo materiali e nel riprodurre chiese, velieri, il cocchio di Sant'Elena, San Cosimo e Damiano e Sant'Isidoro, is traccas di Sant'Efisio, la carrozza della regina d'Inghilterra, il carretto siciliano, ha suscitato la curiosità dei visitatori, affascinati dalla precisione delle sue creazioni curate nei minimi dettagli.

Attenzione particolare anche per i vari velieri esposti. Tra questi, il "Bounty" realizzato da Paolo Mereu durante il servizio militare nella Marina presso l'Accademia navale di Livorno nel 1963, destinato alla fidanzata nonché attuale moglie. Per poi proseguire con la riproduzione del Cutty Sark, il Galeone veneziano e l'Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana.

Presentata anche la riproduzione dei Casotti del Poetto, la riproduzione dell'abitazione di residenza e della sua casa al mare (Torre delle Stelle), le poltrone dei politici e molto altro. Tanto talento insomma. Il successo riscosso in paese ha testimoniato l'importanza di sostenere e valorizzare le iniziative locali che arricchiscono il tessuto culturale e sociale della comunità.

Dai visitatori è arrivato l'augurio all'artista «di continuare a coltivare e diffondere la sua creatività con la speranza di vedere presto altre meravigliose esposizioni come questa».

