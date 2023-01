Siliqua e Vallermosa commemorano la Giornata della Memoria con un doppio appuntamento. “Musica, immagini e parole per non dimenticare”, è l'evento organizzato dall’Istituto comprensivo dei due paesi, in occasione della ricorrenza che ricorda le vittime dell’Olocausto.

L’inizio è previsto per domani, alle ore 9, con gli studenti della scuola primaria e secondaria di Vallermosa. I ragazzi saranno impegnati nella prima parte del programma, che si svolgerà nella sala del Teatro comunale di via Salvo D’Acquisto.

Più tardi, alle 11,30, gli studenti della scuola primaria e secondaria di Siliqua, si esibiranno nella palestra comunale di via Quasimodo, per completare il percorso storico e musicale finalizzato a mantenere viva la memoria su uno dei periodi più tragici della storia dell’umanità.

