Scuole chiuse domani a Serdiana per consentire l’allestimento delle aule che accoglieranno gli alunni delle elementari e medie di Soleminis costretti a sospendere le lezioni, nei giorni scorsi, per l’inagibilità dei due plessi scolastici del paese.

In base agli accordi raggiunti tra il dirigente dell’Istituto Comprensivo e i sindaci di Serdiana e Soleminis ci sarà una nuova distribuzione degli spazi nella scuola primaria che al primo piano ospiteranno i 111 alunni di Soleminis mentre il piano terra sarà occupato da quelli di Serdiana.

Per venire incontro ai disagi delle famiglie, il Comune di Soleminis metterà a disposizione un servizio scuolabus per il trasporto degli alunni. Con questa soluzione saranno garantiti anche il tempo prolungato, il servizio mensa, la palestra e tutte le altre attività scolastiche.

Gli istituti di Soleminis rimarranno chiuse fino alla fine dell’anno scolastico. Da settembre dovrebbe tornare a disposizione la scuola primaria di via Stazione, più lunghi invece i tempi per la ristrutturazione della scuola media di via Sirios che presenta problemi strutturali.

Nelle prossime ore i responsabili dell’Unità di Progetto di Iscola effettueranno un sopralluogo per stabilire il programma degli interventi.

