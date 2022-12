Il Comune di Sarroch ha pubblicato il bando per l’affidamento della cura del verde pubblico per i prossimi cinque anni. Giardinieri al lavoro per più ore, le operazioni di sfalcio antincendio sul territorio comunale e interventi di potatura degli alberi previsti nei mesi di gennaio e febbraio: nella gara predisposta dagli uffici comunali sono state introdotte alcune novità che dovrebbero migliorare la manutenzione di giardini pubblici e parchi di Sarroch.

Il servizio sarà affidato mediate procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune sulla base del rapporto qualità-prezzo.

Luca Tolu, assessore all’Ambiente, introduce le novità: «Innanzitutto si procederà con una nuova mappatura del verde, visto che gli spazi sono aumentati: inoltre chi si assicurerà la gara dovrà garantire l’impiego dei giardinieri a tempo pieno. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è potenziare la cura degli spazi verdi del nostro territorio».

