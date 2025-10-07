A San Basilio l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione del Gal Sole Grano TerraEntro il termine stabilito del 21 settembre, sono pervenute sette candidature per le cariche da rinnovare
Il Gal Sgt (Sole Grano Terra) va al voto: domani, mercoledì 8 ottobre 2025, si terranno le elezioni per il rinnovo del presidente e del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei soci si riunirà presso "S'Omu de Puddedda", a San Basilio. L'Assemblea si terrà in seconda convocazione a partire dalle ore 16, con il seggio aperto per l’accreditamento e la votazione dei soci fino alle ore 18. In prima convocazione, il quorum costitutivo sarà verificato entro un'ora dall'apertura dei lavori, ma è in seconda convocazione che l'assemblea diverrà valida.
Entro il termine stabilito del 21 settembre, sono pervenute sette candidature per le cariche da rinnovare. Per quella di presidente è candidato Antonino Arba. Per il Consiglio di Amministrazione, le candidature sono: Elisa Artitzu, Alessandro Congiu (ammesso con riserva), Filippo Delussu, Alessia Follesa (candidata per la componente pubblica), Maria Rita Rosas (ammessa con riserva) e Chiara Torturu.
Ogni elettore potrà esprimere una preferenza per la carica di presidente e fino a tre preferenze per la carica di consigliere. L’accreditamento dei soci avverrà attraverso un apposito tavolo gestito dalla Commissione Elettorale. Prima dell’apertura del seggio, i candidati avranno la possibilità di presentarsi all'assemblea con un intervento della durata massima di tre minuti ciascuno. Concluse le operazioni di voto, la Commissione procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti, secondo quanto previsto dallo Statuto.