Il Gal Sgt (Sole Grano Terra) va al voto: domani, mercoledì 8 ottobre 2025, si terranno le elezioni per il rinnovo del presidente e del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei soci si riunirà presso "S'Omu de Puddedda", a San Basilio. L'Assemblea si terrà in seconda convocazione a partire dalle ore 16, con il seggio aperto per l’accreditamento e la votazione dei soci fino alle ore 18. In prima convocazione, il quorum costitutivo sarà verificato entro un'ora dall'apertura dei lavori, ma è in seconda convocazione che l'assemblea diverrà valida.

Entro il termine stabilito del 21 settembre, sono pervenute sette candidature per le cariche da rinnovare. Per quella di presidente è candidato Antonino Arba. Per il Consiglio di Amministrazione, le candidature sono: Elisa Artitzu, Alessandro Congiu (ammesso con riserva), Filippo Delussu, Alessia Follesa (candidata per la componente pubblica), Maria Rita Rosas (ammessa con riserva) e Chiara Torturu.

Ogni elettore potrà esprimere una preferenza per la carica di presidente e fino a tre preferenze per la carica di consigliere. L’accreditamento dei soci avverrà attraverso un apposito tavolo gestito dalla Commissione Elettorale. Prima dell’apertura del seggio, i candidati avranno la possibilità di presentarsi all'assemblea con un intervento della durata massima di tre minuti ciascuno. Concluse le operazioni di voto, la Commissione procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti, secondo quanto previsto dallo Statuto.





