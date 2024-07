La sostenibilità si veste di colori e cultura con il XVII Festival Internazionale della Sostenibilità "Giardini Aperti 2024". Il 18 e 19 luglio, il suggestivo Giardino Le Macchie Di Eva, nella strada statale 125 (Chilometro 17 Orientale Sarda) a Quartucciu, ospiterà un evento imperdibile dedicato all’arte e all’ambiente.

Organizzato dal Ministero della Cultura in collaborazione con la Regione Sardegna e la Fondazione di Sardegna, il festival punta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di abitare in armonia con il verde, attraverso spettacoli teatrali, visite guidate e momenti conviviali.

L’evento inizierà giovedì 18 luglio con una visita guidata tra le bellezze dell’azienda “Abitare con il verde”. Un percorso che invita i partecipanti a immergersi nella natura, scoprendo le essenze arboree tipiche della macchia mediterranea. Alle 19, invece, la Compagnia Fraternal di Bologna presenta "Masquerade Mask", uno spettacolo diretto da Massimo Machiavelli e Luca Comastri, con Tania Passarini e Luca Comastri. Un viaggio teatrale che mescola maschere e narrazione per incantare grandi e piccini.

L’aperi-cena, un momento di convivialità per gustare prodotti locali in un contesto naturale è previsto per le 20 e anticiperà lo spettacolo teatrale delle 21.30. Abaco Teatro mette in scena "Le Topastre", diretto da Marta Proietti Orzella, con Carla Orrù e M. Proietti Orzella. Una performance che unisce ironia e riflessione, coinvolgendo il pubblico in una serata indimenticabile.

Venerdì 19 luglio, alle 18, ancora una volta, la visita guidata “Abitare con il verde” offrirà ai partecipanti l'opportunità di esplorare il giardino. Un’ora dopo, alle 19, la compagnia Akroama presenta "I Mercanti Stravaganti dalle Storie Strabilianti", con Ivano Cugia alla regia e con Sofia Quagliano, Valentino Piii, e Ivano Cugia. Uno spettacolo che mescola racconti fantastici e teatro di figura per stupire i bambini. Per assaporare le delizie del territorio alle 20 è previsto l’aperi-cena. Mentre alle 21.30, i Laboratori Permanenti di Arezzo concludono il festival con "Messico e Nuvole", diretto e interpretato da Caterina Casini. Un’esibizione che promette emozioni e riflessioni, chiudendo in bellezza il festival.

© Riproduzione riservata