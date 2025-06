Nuovo appuntamento letterario a Mariposa de Cardu, l'Orto Giardino di Quartucciu nato per iniziativa della compagnia teatrale Il Crogiuolo. Giovedì 26 giugno, alle ore 18.30, nell’orto situato in località Su Idanu (ingresso da via Mameli), ci sa la presentazione del libro “Figli della Paura”, scritto da Vittorio Sanna e accompagnato dalle illustrazioni di Maddalena Schiaffino, quest’ultima al suo esordio artistico. La presentazione sarà curata da Alessandra Porru, consulente del progetto All Together, e dall'associazione Impari po imparai. "Figli della Paura" è un’opera che fonde la narrazione scritta con il racconto illustrato, esplorando le paure che caratterizzano la quotidianità di tante persone che vivono in Sardegna. Un libro multimediale che invita i lettori a un viaggio emozionale attraverso le parole dell'autore e le immagini evocative di Maddalena Schiaffino. Un appuntamento dedicato alla lettura, alla condivisione e al dialogo con gli autori. Al termine dell'evento ci sarà un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti.

