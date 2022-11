Scegli, prenoti e ritiri. Funziona a pieno ritmo il nuovo centro del riuso comunale gestito dalla De Vizia a Quartu Sant'Elena.

Una sorta di mercatino dell’usato, in via Marconi 511, dove chi vuole porta capi e oggetti che non servono più e chi li vuole ritirare lo può fare senza spendere un centesimo. E non solo: tutto quello che è presente al centro del riuso, si può consultare tranquillamente sul sito web apposito.

Ad accogliere gli utenti, il mercoledì dalle 10 alle 16 e il sabato dalle 8 alle 13 ad eccezione delle giornate che ricadano nelle festività, c’è il personale apposito che consegna la merce richiesta.

E da maggio, mese dell’apertura, ad oggi i numeri sono già importanti. Sono oltre 1000 i vari oggetti, attrezzi e capi di abbigliamento che le persone hanno portato al centro e 400 quelli ritirati, molti prenotati online.

Ad andare per la maggiore sono soprattutto gli articoli per i bambini, abbigliamento, passeggini, seggioloni, carrozzine e così via e anche attrezzatura per la scuola e tanti giocattoli.

