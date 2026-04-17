Sono 150 a Quartu i beneficiari del Reis, il reddito di inclusione sociale, che da oggi saranno impiegati in diverse attività in diverse strutture comunali: dal cimitero al parco di via Dublino - nuovamente fruibile -, dal Cam (Centro Ambientale Mobile raccolta rifiuti) di via Mar Mediterraneo al Centro Servizi di via Zara. E poi ancora in viale Colombo sino alla Bussola, allo Spazio Michelangelo Pira, al parco Matteotti e nelle vie adiacenti, in piazza IV Novembre e zone limitrofe, nel centro multifunzionale di via Monsignor Angioni.

I beneficiari avranno l’opportunità di contribuire alla gestione e alla valorizzazione delle aree pubbliche, come ad esempio i parchi e le aree cimiteriali, attraverso diverse iniziative e servizi, sempre con il coordinamento dell’assessorato alle politiche sociali. In particolare, potranno supportare l’amministrazione nell’estensione degli orari di apertura dei vari spazi, consentendo un utilizzo più flessibile e accessibile ai cittadini.

Aiuteranno le persone disabili negli spostamenti e offriranno servizi di base, come la distribuzione di materiale informativo. Un altro aspetto importante riguarda la sorveglianza degli ingressi, che potrà essere svolta dai beneficiari attraverso attività di presidio e controllo, contribuendo così alla sicurezza e alla tutela delle aree pubbliche.

Inoltre, daranno un contributo per completare e migliorare la sorveglianza e la pulizia durante le iniziative e si occuperanno della raccolta dei rifiuti e della segnalazione di eventuali guasti agli impianti, contribuendo così a un ottimale stato di conservazione delle aree pubbliche.

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