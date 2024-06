Gli anziani del paese avranno il loro piccolo parlamento: nelle prossime settimane verrà istituita a Pula la prima Consulta dei seniores. L’iniziativa, ideata dall’assessorato alle Politiche sociali, è stata concepita per dare vita a iniziative rivolte alla terza età, e per migliorare la qualità della vita degli ultra sessantenni.

L’assessora Manuela Serra spiega quale sarà il ruolo della consulta che entrerà in funzione a breve: «Gli anziani che entreranno a farne parte ricopriranno un ruolo molto importante per tutta la comunità, in particolar modo per i cittadini della terza età. La consulta avrà il compito di promuovere laboratori rivolti ai giovani e alle scuole, e potrà proporre iniziative di svago e di socializzazione per gli anziani del paese. Potranno presentare la propria candidatura i cittadini di Pula che hanno già compiuto 60 anni, ma anche quelli residenti nei centri limitrofi che mantengono rapporti stabili con il nostro territorio».

© Riproduzione riservata