Nel contesto dei festeggiamenti in onore di San Basilio si è svolto a Maracalagonis il concorso dei vini dei produttori privati locali organizzato dall’Associazione culturale San Basilio e curato dalla Associazione culturale Hamara, che ha visto la partecipazione dei produttori locali di vino "fatto in casa".

I piccoli produttori raccogliendo l'invito della Associazione Hamara hanno concesso di sottoporre il proprio prodotto al giudizio della giuria presieduta dall'autorevole giornalista enogastronomo Angelo Concas e dai commissari degustatori del centro studi nazionale Epulae Gianluca Spanu e Gisella Onali.

Il concorso si è tenuto nel locale comunale "Su Coru de Mara", ex casa Cocco. L'analisi dei vini si è svolta alla presenza dei concorrenti e coinvolti nelle analisi e degustazioni. Secondo il giudizio della giuria a Maracalagonis ci sono produttori capaci di creare in casa ottimi vini: quelli proposti presentavano una cura e un livello eccellente, di rilevante qualità e con enormi potenziali che, trattandosi di vini fatti in casa, fanno ben sperare sulla prosecuzione di una cultura che non deve perdersi in un territorio da sempre vocato alla vinicoltura.

Categoria Vini bianchi vendemmia 2022: primo premio a Marco Pinna con un Vermentino in purezza; secondo premio, ex equo Pisu Cesare con un Vermentino 90% , Nasco 10% e Giovanni Angioni con un Vermentino 100%; terzo premio per Alfredo Meloni con un Nuragus 100%.

Nella categoria dei vini rossi sempre vendemmia 2022, il primo premio è andato a Federico Fadda con un Cabernet Sauvignon 100%; il secondo, ex equo, a Farci Raffaele con un Cannonau 60% Carignano 20% Cabernet Frank 20%, Pisu Cesare con un SanGiovese 50% Cabernet Sauvignon 50%, Melis Mariano con un Cabernet Frank 60% Merlot 20% Cabernet Sauvignon 10%. Il terzo premio è stato assegnato a Meloni Alfredo con un Monica di Sardegna 60% Cabernet Frank 40%.

Per la categoria Rossi barricati, primo premio per Marco Pinna con un Cabernet Sauvignon 85% Bovale 10% Merlot 5% vendemmia 2020, secondo premio per Pisu Cesare con un Sangiovese 50% Cabernet Sauvignon 50% vendemmia 2022 e il terzo premio per Farci Raffaele con un Cannonau 70% Merlot 15% Cabernet Frank 15% vendemmia 2022. Infine nella categoria Vini da dessert, primo premio per Meloni Alfredo con un Moscato 100% vendemmia 2022 e secondo premio per Perra Bruno con un Nasco 100% vendemmia 2022. Il terzo premio è andato a Corona Franco con un Moscato 100% vendemmia 2022.

