È tutto pronto per la prima edizione del raduno delle befane zonali che si terrà a Mandas domani, venerdì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania. L’iniziativa – promossa dal Comune e dalle associazioni locali – vuole diventare un appuntamento fisso da ripetere ogni anno per la contentezza soprattutto dei più piccoli.

La grande festa prenderà il via alle 16.30 nei locali del Montegranatico, nel centro storico dell’ex paese ducale, dove ci sarà il raduno delle befane e dei befani con tanto di concorso a premi per stabilire le maschere più divertenti e originali. Il programma di giornata prevede inoltre musica e balli con deejay Andrea Jester Pilia; animazione con i balli e i giochi gonfiabili a cura della società Let’s Rox Animazione di Rossano Erriu di Senorbì che proporrà anche la tombolata e lo zucchero filato per i partecipanti; l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria dello Sporting e la consegna dei dolci e dei regalini ai bambini da parte dalle befane delle associazioni locali.

L’iniziativa denominata “Sa Pasca de is Tres Urreis” nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e i volontari delle associazioni Kreos, Cif e Sporting Mandas.

