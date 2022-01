In arrivo gli arredi per la Locanda Lawrence, realizzata dall’amministrazione comunale vicino alla stazione ferroviaria dedicata proprio allo scrittore inglese che il 7 e l’8 gennaio 1921 pernottò con la moglie Frida al suo arrivo a Mandas a bordo del Trenino Verde. "Tra alcuni giorni apriremo le buste relative alla gara d’appalto per la fornitura dei nuovi arredi, il passo successivo sarà quello di procedere con l’affidamento della struttura", dice il sindaco Umberto Oppus.

La struttura dedicata all’ospitalità dei visitatori nei piani del Comune dovrà diventare un punto di riferimento per le iniziative di promozione turistica promosse nell’ambito dell’ambizioso progetto di valorizzazione del territorio, in particolare dei suoi aspetti storico-identitari e culturali. La Regione ha stanziato 150mila euro per l’acquisto di arredi e attrezzature. "Turisti e visitatori potranno pernottare stando a contatto stretto con la nostra storia", continua Oppus.

L’amministrazione comunale, inoltre, sta portando avanti una serie di interventi per la valorizzazione della stazione dei treni intitolata a David Herbert Lawrence. È stato approvato il progetto per la sistemazione del piazzale dei pullman. "Sono trascorsi più di 130 anni da quando il primo treno arrivò alla stazione di Mandas – conclude il primo cittadino –, stiamo lavorando per rafforzare il binomio bus-treni con l’obiettivo di rendere più completo il servizio di trasporto pubblico locale".

