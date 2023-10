Sono 12.793 i minori senza tetto o senza fissa dimora che vivono al momento in Italia, di questi 8.163 (il 63,8%) si trovano nelle città metropolitane e a Cagliari sono ben 300.

È il dato che emerge dal rapporto "Fare spazio alla crescita" realizzato e diffuso da Save the Children.Uno studio che fa il punto anche sulla situazione in termini di servizi per i giovanissimi a partire dalle scuole. Con alcune evidenti criticità.

Mentre a livello nazionale il 42% delle scuole primarie è dotato di mensa, nelle aree metropolitane la percentuale scende al 39,5%. E nel capoluogo isolano il dato cala ulteriormente, attestandosi al 35,4%. A Cagliari, inoltre, solo il 33,5% delle classi delle scuole primarie offre il tempo pieno, un valore al di sotto della media nazionale (38%), mentre per quanto riguarda l'offerta di tempo pieno nelle classi delle scuole secondarie di primo grado la percentuale è superiore di più di dieci punti percentuali alla media nazionale e si attesta al 24,2%.

Riguardo l'accesso e la mobilità per minori diversamente abili nella città metropolitana di Cagliari, la percentuale di scuole dotate di rampe di accesso è superiore alla media nazionale (47,3% rispetto al 47%); il 54,6% delle strutture è dotata di ascensore per il trasporto di persone con disabilità (58% media italiana), il 64,7% ha servizi igienici a norma (contro il 67,1%), il 67,1% ha scale a norma - quindi con montascale o rampe - (contro il 75,5%) e il 69,3% ha porte a norma (contro il 76,8%).

A Cagliari sono 170 i beni confiscati alla criminalità organizzata, di questi solo 5 sono quelli attualmente utilizzati per scopi educativi o indirizzati ai servizi per i minori.

Fra le zone più svantaggiate del territorio da un punto di vista educativo e con riferimento alla fascia d’età considerata quella di Mulinu Becciu, con percentuali particolarmente elevate di persone con solo licenza media, 52,7% (circa 22 punti percentuali in più rispetto alla zona di San Benedetto per esempio) e non occupate, 45%.



