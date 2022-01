Nuovi spazi a Germeas, sul litorale di Maracalagaonis, per creare nuove strutture per il turismo. La Giunta comunale di Maracalagonis ha approvato le direttive per la manifestazione di interesse di Geremeas 2.

La superficie a suo tempo ceduta al Comune dalla lottizzazione si estende per circa 26mila metri quadrati che il Comune intende ora cedere in concessione a chi ne farà richiesta dimostrando di averne i titoli.

Una parte di quest’area, circa 1600 metri quadrati ricade nella pineta di Geremeas destinata alla vendita di prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere con spazio di mercato. La parte restante sarà destinata ad attività di svago. Previsto tra l’altro un chiosco bar ristoro. Ora si va verso la manifestazione di interesse con l’obbligo da parte di chi parteciperà al bando di presentare una proposta-progetto su quello che intende realizzare su queste aree e quali siano le idee di sviluppo per una crescita turistica,sportiva,economica e sociale del territorio.

Un’area, questa a pochi passi dal mare che così valorizzata e dotata di servizi- dovrebbe consentire- stando ai programmi del Comune- a turisti e villeggianti di trovare uno spazio attrezzato anche per il tempo libero.

