Pronto soccorso in tilt: undici a rischio chiusuraL’allarme dei medici del Cimo: la situazione già critica destinata a peggiorare dal 30 giugno, con la scadenza dei contratti dei gettonisti
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In Sardegna undici pronto soccorso a rischio chiusura con la fine del contratto per i gettonisti. L’allarme è dei medici del Cimo, che hanno presentato una proposta per scongiurare il disastro.
La scadenza dei contratti è fissata al 30 giugno, senza possibilità di rinnovo, e per allora la situazione, già oggi critica, potrebbe ulteriormente peggiorare. Secondo il vicesegretario regionale del Cimo Emanuele Cabras è necessario «investire sul personale in servizio prima che sia troppo tardi».
L’articolo completo di Cristina Cossu su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital