Se nei giorni scorsi si sono superati diffusamente i 30 gradi di massima in molte zone dell’Isola, per domani arriva l’avviso della Protezione civile su condizioni meteo avverse per “caldo”.

«Un campo di alta pressione si estende dall’Africa nord-occidentale fino all’Europa centro-orientale», si legge nel bollettino, «Nel corso della notte un nuovo sistema ciclonico di origine nordatlantica farà il suo ingresso sull'Europa nord-occidentale. La saccatura si approfondirà fino alla penisola iberica spostando il campo di alta pressione verso est».

L’azione combinata «di queste strutture bariche favorirà l’afflusso di aria calda di origine africana verso la Sardegna».

Di conseguenza «durante la giornata di domani, 3 giugno 2025, si assisterà ad un ulteriore aumento delle temperature sul settore settentrionale dell’isola. In particolare nella provincia di Sassari si prevedono temperature elevate, fino a localmente molto elevate nelle zone

interne».

(Unioneonline/E.Fr.)

