Il ministero dell’Ambiente deve dire sì o no. Non può stare in silenzio oltre i termini previsti dalla legge sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico in Sardegna. Lo hanno stabilito i giudici cagliaritani del Tar, con la sentenza depositata questa mattina che rischia di mettere sotto pressione i tecnici e dirigenti delle commissioni di valutazione del Mase, sui quali adesso incombe l’ombra delle richieste di risarcimento danni de parte delle società pronte a piantare le pale, molte delle quali sono in attesa di un verdetto che non arriva. Ora pressano: non vogliono rischiare di incappare in un’eventuale normativa più stringente che dovrebbe essere varata. Così, almeno, viene dichiarato.

Il verdetto pilota è arrivato in tempi rapidi sul ricorso presentato a febbraio dalla Grv Wind Sardegna 5: una Srl con sede in via Durini a Milano come le “gemelle”, per le quali cambia solo il numero finale, pronte a sfruttare il vento della Sardegna in vari territori. Il progetto dell’impianto al centro della contesa, chiamato Sa Fiurada, dovrebbe sorgere a Erula: cinque torri «alte 200 metri, alla punta della pala». L’istanza per la Valutazione d’impatto ambientale è stata depositata il 24 luglio 2022. «Con nota del 16 dicembre 2022 il Ministero ha comunicato la procedibilità dell’istanza di Via e in data 19 dicembre 2022 ha pubblicato l’avviso pubblico di avvio della fase di consultazione», scrivono i giudici. Lo schema di Valutazione ambientale, si legge, sarebbe dovuto arrivare entro il 15 settembre 2023. Invece il verdetto non è stato emesso. Pubblicato, invece, il parere contrario del Ministero della Cultura.

Un documento che secondo la difesa del Mase è sufficiente per far capire dove si sarebbe andati a parare. Non solo: dal dicastero dell’Ambiente hanno fatto sapere che la decisione non è stata assunta perché, sulla base delle norme, si è deciso di dare priorità a impianti di maggiore potenza.

Argomenti che non hanno convinto i giudici del Tar: il tribunale amministrativo «dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente (...) e, per l’effetto, dispone che la commissione tecnica Pnrr-Pniec predisponga lo schema di provvedimento di Via entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, il direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell’Ambiente adotti il provvedimento conclusivo del procedimento entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della commissione e che il capo del dipartimento sviluppo sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo, adotti i provvedimenti sopra descritti entro i successivi 60 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti».

Tempi stretti, quindi. E sull’eventuale risarcimento danni deciderà il Tribunale ordinario.

