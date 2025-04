In occasione della 369ª edizione della Festa di Sant’Efisio, prevista per giovedì 1° maggio 2025, Trenitalia potenzia il servizio ferroviario per facilitare l’afflusso dei partecipanti a Cagliari.

Saranno infatti 12 i treni straordinari messi in circolazione dalla società Il Regionale, parte del Gruppo Trenitalia, per agevolare i collegamenti tra il capoluogo e diverse località dell’Isola. Le linee interessate dal potenziamento sono la Cagliari-San Gavino-Oristano e la Cagliari-Domusnovas/Carbonia Serbariu.

Con oltre 2.500 posti aggiuntivi rispetto al servizio ordinario, l’iniziativa mira a rispondere all’elevata domanda di trasporto prevista per uno degli eventi religiosi e popolari più sentiti della Sardegna.

Il potenziamento rientra nelle misure adottate per garantire un’esperienza più accessibile e sostenibile per i tanti pellegrini, turisti e cittadini attesi a Cagliari per la storica processione in onore del Santo.

