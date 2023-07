Pochi voli, tariffe per i turisti ormai fuori controllo: chiunque abbia in programma un viaggio in queste settimane ha toccato con mano i difetti dell’attuale continuità territoriale. Trovare un biglietto sui siti di Ita Airways, AeroItalia e Volotea è un’impresa. I collegamenti con Milano sono al completo da giorni, e ora le difficoltà si sono estese alla rotta di Roma.

La Regione partirà da queste criticità per definire il modello del futuro. La prima tappa verso il bando che prenderà forma nel 2024 è fissata per giovedì: l’assessore ai Trasporti Antonio Moro incontrerà a Roma, nella sede del ministero delle Infrastrutture i viceministri Edoardo Rixi e Galeazzo Bignami. Una riunione che servirà a preparare le trattative con la Commissione europea.

«Sul tavolo ci saranno i difetti del sistema ora in vigore: il sottodimensionamento del piano voli, soprattutto nell’aeroporto di Cagliari. E la questione dei prezzi. Solo così si può costruire una continuità migliore», spiega Moro.

