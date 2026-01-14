Sono stati annunciati questa mattina, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati a Montecitorio, i Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento “Plastic Free 2026”, un’importante attestazione riservata alle amministrazioni che si sono distinte per l’impegno concreto nella lotta all’abbandono della plastica, nella promozione di comportamenti sostenibili e nella gestione virtuosa dei rifiuti urbani. Tra le regioni premiate spicca la Sardegna, che conquista un risultato significativo con otto amministrazioni riconosciute per le buone pratiche ambientali adottate: Aglientu, Badesi, Castelsardo, Olbia, Oristano, San Teodoro, Stintino e Teulada.

Un traguardo che testimonia l’attenzione crescente del territorio verso la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del paesaggio e la sensibilizzazione dei cittadini. La presentazione si è svolta nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, sottolineando il valore istituzionale dell’iniziativa e il ruolo centrale degli enti locali nella transizione ecologica del Paese. I Comuni sardi, insieme agli altri vincitori a livello nazionale, saranno ufficialmente premiati il 14 marzo 2026, nel corso dell’evento nazionale Plastic Free, che si terrà presso il Teatro Olimpico di Roma.

Un appuntamento che celebrerà l’impegno delle amministrazioni virtuose e rafforzerà il messaggio di un’Italia sempre più attenta alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale

