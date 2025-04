Nelle ultime ore è piovuto in tutta la Sardegna, anche se è ancora presto per valutare appieno le ricadute per gli invasi più in sofferenza. La situazione più critica, per l’idropotabile ma soprattutto per l’irrigazione dei campi, si registra nel sistema idrico del Temo-Cuga, dove sinora non è stato possibile programmare la prossima stagione irrigua per mancanza di risorse.

Stando al portale della Regione che monitora in tempo reale il sistema idrografico, nelle ultime 48 ore le precipitazioni cumulate nella stazione del Bidighinzu ammontano a 38,40 millimetri, 42 nel Cuga, 56 a Villanova Monteleone, Alto Tempo 29,20. In altre zone, questa la situazione: Coghinas 31 millimetri di pioggia nelle ultime 48 ore, 35,40 Monte Lerno (Pattada), 33,60 a Maccheronis (Torpè), 38,60 a Nuraghe Arrubiu (Orroli), 30,60 a Bau Pressiu (Iglesiente).

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata