L’Isola si prepara ad affrontare una nuova settimana nella morsa del maltempo. Dopo le piogge sparse del weekend, a partire dalle 6 sino alle 23.59 di domani è stato diramato dalla protezione civile un avviso di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali.

Nello specifico l’allerta per rischio idrogeologico interesserà le aree di Montevecchio Pischinappiu e Tirso. Codice giallo per rischio idrogeologico per temporali invece in Gallura e Logudoro.

