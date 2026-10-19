Si è costituito questa notte ai carabinieri Pietro Antonio Tolu, il latitante orunese ricercato dallo scorso febbraio e imputato anche nel processo per la vicenda dell’evasione di Marco Raduano dal carcere di Nuoro.

Tolu si è consegnato nel corso della notte ai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale di Nuoro, nelle campagne del capoluogo barbaricino, a Marreri.

Tolu era ricercato dal 10 febbraio, quando, in concomitanza con la sentenza della Corte di Cassazione che lo condannava a 4 anni e 2 mesi di reclusione e a una multa di 15 mila euro per reati legati agli stupefacenti, si era reso irreperibile. La sua latitanza era stata formalmente dichiarata il 3 luglio. Da quel momento erano scattate le ricerche ininterrotte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Nuoro e della compagnia di Bitti, che si erano estese anche all’estero nel tentativo di rintracciarlo.

Le ricerche si sono concluse nella notte del 18 ottobre, quando Tolu si è consegnato spontaneamente ai militari nelle campagne di Nuoro.

Dopo la notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 12 febbraio 2026 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari, Tolu è stato trasferito nella casa circondariale di Badu ’e Carros, a Nuoro.

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