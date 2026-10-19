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Ancora disagi questa mattina sulla 131 Dcn, in direzione Nuoro, a causa di un incidente stradale che ha provocato rallentamenti al chilometro 32, all’altezza di Ottana. Spettacolare l’incidente che ha visto coinvolta una Fiat Punto. Il conducente, a seguito della foratura di uno pneumatico, ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata sulla carreggiata. Fortunatamente, per l’automobilista non si registrano gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della situazione e la messa in sicurezza dell’area.