Il segretario regionale del Pd è Piero Comandini. Si è imposto al fotofinish sul collega consigliere regionale Giuseppe Meloni. Decisive le schede di Quartu, dove Comandini ha ottenuto il 40% dei voti.

Quanto è bastato per ottenere il numero di delegati dell’Assemblea regionale (66 contro i 64 di Meloni) necessario per l’elezione finale.

Il risultato, non ancora ufficiale, arriva due giorni dopo le primarie celebrate il 26 febbraio perché solo stasera la commissione regionale per il congresso ha deciso di scrutinare le urne della terza città della Sardegna, rimaste sigillate per il sospetto di inquinamento del voto.

Prima dell’ultimo spoglio Meloni era in vantaggio di tremila voti, ma indietro sul numero di delegati dell’Assemblea.

