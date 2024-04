Traffico sostenuto in questo Lunedì dell'Angelo, malgrado il tempo incerto, con sole alternato a scrosci di pioggia in diverse località del litorale. E continuano nelle strade di tutta l'isola i controlli della Polizia stradale che per l'occasione ha incrementato il numero delle pattuglie, nelle quattro province. I servizi di vigilanza proseguiranno fino a martedì mattina.

Attenzione soprattutto alle condizioni psicofisiche degli automobilisti, oltre alla velocità dei veicoli specie nelle strade a due corsie.

«Le raccomandazioni sono sempre le stesse e partono da un fatto fondamentale, rispettare tutte le norme del codice della strada - riferisce il dirigigente della Stradale di Sassari - Inoltre raccomandiamo prudenza per proteggere l'incolumità di se stessi e degli altri. Infine - aggiunge - evitare ogni distrazione: dallo smartphone, alle sigarette classiche o elettroniche. La guida è una cosa serie, e tutti dobbiamo fare la nostra parte».

