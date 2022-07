Si leva da tutta l’Isola la protesta per l’assedio dei signori del vento. “Progetti che vanno fermati”, dice la parlamentare nuorese Mara Lapia, e il Consiglio regionale si riunirà in seduta straordinaria martedì per discutere un ordine del giorno bipartisan contro la presenza delle pale eoliche.

Nel documento la proposta d’impegno del presidente della Regione affinché faccia tutto ciò che è nelle sue possibilità “per supportare le amministrazioni nella loro giusta battaglia per impedire che la nostra terra diventi terra di conquista degli speculatori energetici senza che tra l’altro vi sia il minimo ritorno economico per i cittadini sardi”, spiega Roberto Li Gioi, capogruppo dei Cinque Stelle.

In totale, per ora, le richieste per parchi eolici in mare sono 13: nove nel nord Sardegna e quattro tra Oristano, Porto Torres, Costa Smeralda e La Maddalena, e Siniscola.

