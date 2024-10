Oggi ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Zerfaliu, dopo i lavori di ristrutturazione previsti dal progetto “Polis”, ideato per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Tra le novità un percorso in rilievo per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala. Ma c’è anche più sicurezza. L’ufficio postale ora è dotato anche di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Genova, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine.

L’ufficio postale di Zerfaliu è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45. In tutta la provincia di Oristano, a oggi, sono 32 gli uffici postali interessati, di cui 30 già operativi: oltre a Zerfaliu, sono le sedi di Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Baressa, Baratili San Pietro, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Magomadas, Mogorella, Neoneli, Nurachi, Ollastra, Ruinas, Sedilo, Senis, Siamanna, Simala, Sorradile, Suni, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio e Zeddiani. A Cabras e Milis i lavori sono attualmente in corso.

Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. A Zerfaliu è già possibile richiedere direttamente allo sportello i primi tre certificati Inps.

