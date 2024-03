Continuano senza sosta a Zerfaliu le ricerche di Concetta Reale, l’84enne di cui si sono perse le tracce da martedì.

Una sparizione sempre più preoccupante viste le condizioni fisiche della donna e le sue abitudini. Anche oggi vigili del fuoco, protezione civile, forestali e volontari hanno battuto le campagne. L’elicottero per tutta la mattina ha sorvolato la zona, i vigili con i droni hanno scandagliato campi e terreni, si sono soffermati anche in una cava dismessa piena di acqua e fango. Ieri i sommozzatori fluviali hanno setacciato il canale che sorge proprio davanti alla casa di via Mazzini ma Concetta sembra essere svanita nel nulla.

E intanto cresce la preoccupazione, amici e conoscenti temono che possa essere accaduto qualcosa di grave. «Faceva qualche passeggiata ma non si allontanava mai» ripetono i vicini. Che cosa sia accaduto lunedì al momento resta un mistero. E intanto le ricerche da parte delle forze dell’ordine proseguono, ieri nell’abitazione di via Mazzini c’è stato un sopralluogo dei carabinieri, si cerca ogni elemento utile per ritrovare Concetta Reale.

Mercoledì sera anche un appello alla trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto”.

© Riproduzione riservata