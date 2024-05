È comoda, è viola e riesce anche a dare informazioni utili. A Zeddiani da oggi i cittadini possono utilizzare una panchina speciale, quella simbolo della sindrome fibromialgica. Il Comune ancora una volta ha aderito alle iniziative proposte dal Comitato Fibromialgici Uniti – Italia. La panchina, lungo via Roma, all’uscita del paese verso San Vero Milis, è dotata di una targa con un QR code che rimanda al sito web dell’associazione, in cui sono presenti tante informazioni utili sul tema.

È come un grido di auto, un modo per dire che tante persone meritano il riposo in seguito al dolore. provato in seguito alla patologia. Durante l’inaugurazione si è svolto un interessante momento informativo sulle azioni intraprese dal Comitato, finalizzate alla sensibilizzazione per il riconoscimento di questa condizione che affligge milioni di persone.

Era presente anche il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna, il suo vice Efisio Carta, il minisindaco del Consiglio comunale dei ragazzi Fabio Olias, eletto da poche settimane, e don Valerio Casula, sacerdote del paese. L’obiettivo è quello di far emergere le numerose e importanti problematiche legate a questa malattia e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema.

