Gli opuscoli non bastano. Ma nemmeno gli incontri con i medici. Per informare e sensibilizzare i cittadini sul problema dell’endometriosi c’era l’esigenza di installare un qualcosa visibile a chiunque, senza una durata, stabile.

Il Comune di Zeddiani ha accolto l’invito dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte” aderendo al progetto “Sediamoci sul giallo: Endopank”, che coinvolge l’intero territorio nazionale con l’obiettivo di far conoscere questa patologia che colpisce circa tre milioni di persone in Italia ma che, nonostante ciò, è ancora molto sottovalutata.

«Per dare supporto all'iniziativa - spiega il primo cittadino di Zeddiani Claudio Pinna - una delle panchine situate lungo la via Eleonora d’Arborea è stata dipinta di giallo, colore simbolo dell’endometriosi». Ma non solo: «Vi è stata apposta anche una targa dotata di un “QR code - va avanti il primo cittadino -. Dopo averlo scansionato sarà possibile visualizzare un filmato esplicativo sull’endometriosi».

La sensibilizzazione nei confronti di questa patologia è infatti uno degli scopi principali dell’associazione, nata tempo fa per aiutare e supportare giornalmente le persone che vivono e convivono con una patologia cronica e invalidante come appunto l’endometriosi. La panchina colorata a Zeddiani attirerà sicuramente i passanti che si informeranno sull’iniziativa. Si tratta anche di un modo per avvicinare le nuove generazioni al problema.

