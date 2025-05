L’obiettivo dell’evento, promosso dalla Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza), è quello di sensibilizzare la popolazione all’importanza del neurosviluppo.

In occasione della quarta Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo, che si celebrerà domani 11 maggio, lunedì 12, dalle 9 alle 12.30, il servizio di Neuropsichiatria infantile di Oristano, diretto dalla neuropsichiatra infantile Tatiana Usala, aprirà le sue porte a tutti i cittadini per fornire informazioni e consulenze sul tema. Una giornata che ha come simbolo i colori dell’arcobaleno, per rappresentare sia la varietà degli aspetti coinvolti nello sviluppo infantile e dei disturbi ad esso connessi, sia la necessità dei più piccoli di vivere in un ambiente sereno.

Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30, sarà possibile seguire invece on line il webinar a cui parteciperanno relatori di rilievo internazionale, aperto a tutta la popolazione, sulla promozione del neurosviluppo e sulla cura dei disturbi a esso correlati. Si parlerà, fra gli altri temi, dell’interazione fra fattori genetici, ambientali ed emotivi che influenzano la crescita del bambino, con un focus sui disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. Per partecipare al webinarpomeridiano sarà possibile connettersi al sito Sinpia e scansionare con il proprio smartphone il QR code presente.

