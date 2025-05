Grande paura lungo la spiaggia di Is Arutas, nell’Oristanese, per una turista spagnola in vacanza nell’Isola. I fatti, raccontati in una lunga lettera indirizzata alla redazione di Unionesarda.it, risalgono al 27 aprile, quando la donna, Sònia il suo nome, si trovava nella zona con il suo cane.

«Ad un certo momento – spiega ancora scioccata per l’accaduto – due cani neri, un maschio e una femmina senza un occhio, che girano con un cucciolo, hanno attaccato il mio cane mentre scendeva dall'auto. I cani sono sbucati all'improvviso ed erano chiaramente intenzionati ad attaccare: se non avessi fatto risalire il mio cane in macchina non so cosa sarebbe successo, perché sono riusciti a morderlo e ferirlo solo mentre provavo a scacciarli».

«Voglio denunciare l’accaduto – prosegue Sònia – perché trovo incredibile che questo accada in Paesi sviluppati come l'Italia, e soprattutto in luoghi turistici dove le persone viaggiano sempre più spesso con i loro animali domestici. Non voglio nemmeno pensare a cosa sarebbe successo se non avessi saputo come gestire la situazione».

Sonia ha comunque dovuto pagarsi le cure dal veterinario, ma «quello che non certo a breve supererò – spiega – è il trauma subito. Spero che chi di dovere approfondisca questa mia segnalazione anche per prevenire ulteriori danni e possibili attacchi futuri ad altri turisti».

