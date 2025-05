Workshop, sessioni di co-design, interviste e momenti conviviali. Dal 12 al 15 maggio il Comune di Laconi ospiterà il primo incontro internazionale di Crab – Creative Habitat, un progetto europeo finanziato dal programma Creative Europe e promosso da quattro organizzazioni culturali attive nelle aree rurali di Italia, Spagna e Portogallo. Tra queste, l'Associazione Culturale Giovani Iddocca, realtà sarda che da anni sperimenta modelli innovativi di partecipazione giovanile e rigenerazione territoriale, attraverso il progetto Treballu Hub, primo spazio di coworking e coliving rurale dell'isola.

Al laboratorio parteciperanno 35 giovani tra attivisti culturali, artisti, progettisti e gestori di spazi creativi. Saranno tre giornate di lavoro in cui prenderanno forma strumenti, visioni e pratiche condivise per dare struttura e forza alla rete emergente.

L'evento sarà ospitato presso Treballu Hub, che diventerà per l'occasione punto d'incontro tra esperienze locali e orizzonti internazionali, in un contesto informale e collaborativo.

Momento centrale dell'incontro sarà il panel pubblico dal titolo “Dai margini di un'isola: ecosistemi creativi e prospettive politiche in Sardegna”, che si terrà il 14 maggio alle12 presso il Palazzo Aymerich di Laconi. L'incontro sarà un'occasione per raccontare la trasformazione in corso nelle aree interne dell'isola, dove negli ultimi anni sono emerse numerose realtà culturali che stanno ridefinendo il rapporto tra territorio, creatività e comunità.

«Siamo felici ed emozionati di ospitare a Laconi questo primo passo di un progetto europeo che parla la lingua dei territori e delle comunità – dichiara Carlo Coni, fondatore di Treballu Hub e presidente dei Giovani Iddocca - Da anni lavoriamo per dimostrare che anche dai margini si può costruire visione, innovazione e cooperazione internazionale. Con Crab vogliamo contribuire a dare forza a chi lavora nella quotidianità dei piccoli paesi, creando connessioni tra chi resta, chi torna e chi arriva».

