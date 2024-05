Giovani sempre più vicini alle Istituzioni. Ieri mattina, nella palestra scolastica di San Vero Milis, si è svolta la cerimonia di insediamento dei baby sindaci e dei Consigli comunali dei ragazzi di Zeddiani, San Vero Milis e Bauladu, a seguito delle elezioni che si sono svolte lo scorso 20 aprile nella scuola secondaria di primo grado di San Vero Milis.

Fabio Olias, che è stato eletto sindaco dei ragazzi di Zeddiani, ha prestato giuramento, indossando la fascia tricolore. Ma non solo: ha tenuto anche il suo primo discorso alla presenza dei sindaci “veri” e di vari amministratori dei paesi interessati. Erano presenti anche il questore Giuseppe Giardina, il commissario della Provincia, i segretari comunali e tutte le famiglie dei ragazzi. In suo supporto sono stati eletti dodici consiglieri provenienti dai tre paesi: Sophia, Giuseppe, Viola, Mattia, Davide, Francesco, Diego, Francesco Tommaso, Samuele, Riccardo, Ines e Viola Maria. «Un ringraziamento va alla scuola, al dirigente e ai docenti coinvolti, per aver curato l’iniziativa col supporto dei Comuni - commenta il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna - Un sentito ringraziamento anche al professor Mario Di Rubbo per la preziosa collaborazione ed il notevole impegno per la nascita dei Consigli comunali dei ragazzi. A Fabio, ai suoi colleghi sindaci dei ragazzi di San Vero Milis e Bauladu, e a tutti i ragazzi coinvolti, vanno i migliori auguri affinché vivano un’esperienza di crescita, confronto e partecipazione attiva nell’ambito delle attività istituzionali delle nostre comunità».

