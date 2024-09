Il Comune di Zeddiani anche questa volta tende la mano alle famiglie del paese. È già possibile infatti presentare la domanda per iscrivere i bambini alle attività educative organizzate dalla ludoteca Comunale.

Sono ammessi i piccoli dai 3 anni in su. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi agli operatori della struttura che si trova nella ex scuola elementare, aperta il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19.

Le attività riprenderanno domani, mercoledì 11 settembre.

Sarà un modo per offrire alle famiglie del paese con figli un’assistenza il pomeriggio, dopo la scuola d’infanzia e quella primaria. Grazie alla presenza del personale qualificato reclutato dal Comune guidato dal primo cittadino Claudio Pinna, e in base all’età dei bambini, verranno svolte varie attività. Come sempre all’insegna del divertimento e della socializzazione.

