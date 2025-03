A Zeddiani l'ultimo intervento di efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica risale a ottobre del 2024, quando venne completata via Padre Pio e furono interessati anche l’area verde del parco e il campo di calcio a 5. Ora però il Comune continua a illuminare il paese.

Grazie ad altre somme messe a disposizione è in corso un ulteriore intervento sull’impianto già esistente nel territorio. La ditta incaricata sta provvedendo alla sostituzione dell’apparecchiatura esistente con apparecchiature a led in piazza della Chiesa della Madonna delle Grazie, in piazza degli Ulivi, nell'area artigianale e in via Santa Lucia, in prossimità e all’interno dell’ecocentro.

Nel parco comunale è in corso anche la realizzazione di nuovi punti luce, nell’area fitness.

