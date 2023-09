L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Pinna, in collaborazione con la Società Sportiva Fitland, promuove a Zeddiani l’esordio della scuola calcio, che consentirà di ampliare il panorama delle discipline sportive che si possono praticare sul territorio a beneficio di bambini e ragazzi di diverse fasce d’età.

«L’avvio delle attività, che si svolgeranno nel campo sportivo comunale, costituirà anche un’occasione per il riutilizzo dell’area, in attesa di una riqualificazione completa come auspicato dai zeddianesi che si sono espressi in tal senso in occasione del sondaggio di alcuni mesi fa - fanno sapere dal Comune - Potrà, inoltre, essere la base per una ripartenza della disciplina calcistica».

Mercoledì 20 settembre, a partire dalle ore 17.30, l’open day che avvierà la stagione sportiva 2023-2024.

