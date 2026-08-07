Tre nuovi interventi per la viabilità e la valorizzazione del territorio di Zeddiani, con lavori dedicati alla viabilità comunale e rurale e alla valorizzazione delle risorse locali. Nell'ambito della Programmazione Territoriale “La Sapienza del Villaggio” è stato avviato l'intervento di completamento del progetto “Rete per la valorizzazione del prodotto identitario Vernaccia”, finanziato dalla Regione e che interessa i Comuni di Zeddiani, Nurachi e Tramatza. Dopo il primo lotto di lavori realizzato nel 2024, il nuovo intervento consentirà di completare il percorso turistico-ambientale dedicato alla Vernaccia, migliorando la fruibilità dell'itinerario e delle strade rurali interessate. Pochi giorni fa sono stati inoltre affidati i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della pavimentazione stradale degradata, per un importo complessivo di 16.762,80 euro. Gli interventi riguarderanno un tratto della strada circondariale e parte della rotatoria tra via Santa Lucia e la complanare della Statle 131, in prossimità dell'area artigianale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione. A questi si aggiungono 7.000 euro per la manutenzione della viabilità rurale, destinati a migliorare la percorribilità di alcune strade di penetrazione agraria. Un'attività che il Comune porta avanti con continuità, con particolare attenzione alla fruibilità del territorio e alle esigenze delle imprese agricole locali. «Continuiamo a intervenire sulla manutenzione e sulla sicurezza della viabilità, senza trascurare i progetti di valorizzazione del territorio – dichiara il sindaco Claudio Pinna –. Sono interventi diversi, ma parte di un lavoro che punta a migliorare la fruibilità del territorio e, allo stesso tempo, a valorizzarne le peculiarità e le potenzialità». «Manteniamo una particolare attenzione alle aree rurali e alle esigenze delle imprese agricole – aggiunge Anna Ligia, assessore alle Politiche agricole, Territorio e Ambiente –. Alla manutenzione della viabilità si affianca il completamento del percorso della Vernaccia, che valorizza il legame tra produzioni locali, paesaggio e territorio».

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